Аккаунты детей до 13 лет удалят из Instagram

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Фото: depositphotos/2nix
Социальная сеть Instagram разрабатывает новые алгоритмы, которые будут запрещать регистрироваться детям младше 13 лет. По словам главы компании Адама Моссери, также взрослые не смогут писать личные сообщения несовершеннолетним, сообщает News.ru.
"Мы разрабатываем новую технологию, позволяющую находить и удалять учетные записи детей младше 13 лет. Мы также используем алгоритмы для выявления тех, кому больше или меньше 18 лет, для создания более подходящей под их возраст среды в приложении", – пояснил Моссери.
Ранее социальная сеть Instagram представила ряд функций, направленных на обеспечение безопасности подростков в интернете. Некоторые из них планируют запустить в следующем году.
С их помощью родители и опекуны смогут контролировать время, которое подростки проводят в приложении. В США, Великобритании, Ирландии, Канаде, Новой Зеландии и Австралии компания запустит опцию "Сделай перерыв".
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