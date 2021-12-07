В Instagram представили функции, обеспечивающие безопасность пользователей-подростков

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Фото: depositphotos/prykhodov
Социальная сеть Instagram представила ряд функций, направленных на обеспечение безопасности подростков в интернете. Об этом рассказал ее руководитель Адам Моссери, пишет РИА Новости.
"Мы давно работаем над тем, чтобы молодые люди были в безопасности при работе в приложении. В рамках этой работы сегодня мы анонсируем новые инструменты и функции", – сказал он.
Некоторые функции планируют запустить в следующем году. С их помощью родители и опекуны смогут контролировать время, которое подростки проводят в приложении. В США, Великобритании, Ирландии, Канаде, Новой Зеландии и Австралии компания запустит опцию "Сделай перерыв".
Кроме того, у подростков появится возможность уведомлять родителей о жалобах на других пользователей, чтобы те могли связаться с ними. Также пользователям будет запрещено отмечать или упоминать подростков, которые не подписаны на них.
Ранее сообщалось, что Facebook и Instagram разработают механизмы, позволяющие защитить пользователей от злонамеренной активности в личных сообщениях.
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