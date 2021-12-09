В Instagram вернут старую ленту

10:17
Фото: depositphotos/prykhodov
В первом квартале 2022 года в Instagram вернут хронологическую ленту, как это было раньше. Такое решение принял глава соцсети Адам Моссери, сообщает "Газета.ру".
Он рассказал, что это необходимо для снижения "манипулирования алгоритмов". При этом Моссери не уточнил, будет ли новая лента включена по умолчанию.
Глава соцсети добавил, что Instagram давно экспериментирует с различными способами предоставления пользователям большего контроля над своей лентой. В 2020 году запустили функцию "Избранное", позволившую пользователю отметить любимые аккаунты, чтобы их посты были в ленте выше остальных.
Администрация Instagram заменила хронологическую ленту постов алгоритмической в 2016 году. Тогда пользователи такой подбор публикаций восприняли негативно.
Ранее социальная сеть Instagram представила ряд функций, направленных на обеспечение безопасности подростков в интернете. Некоторые из них планируют запустить в следующем году.
С их помощью родители и опекуны смогут контролировать время, которое подростки проводят в приложении. В США, Великобритании, Ирландии, Канаде, Новой Зеландии и Австралии компания запустит опцию "Сделай перерыв".
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