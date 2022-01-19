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Технологии

13:53

В Instagram появилась новая функция

технологии

Фото: depositphotos/2nix

Функция "Аватары" стала доступна всем пользователям Instagram. Об этом сообщает "Газета.ру".

Раньше аватары, напоминающие Memoji от Apple, были доступны лишь некоторым пользователям. Данная опция позволяет создавать виртуально персонажа, самостоятельно настраивая его внешность. Его можно использовать в разделе Stories, прикрепляя к публикации в качестве наклейки.

Чтобы создать собственный аватар, необходимо перейти в раздел "Аккаунт" в настройках соцсети, а затем выбрать пункт "Аватары".

Ранее стало известно, что в Instagram появится возможность редактировать сетку профиля: менять публикации местами и закреплять их вверху страницы. Изначально функция станет доступна лишь некоторым пользователям.

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