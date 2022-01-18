В WhatsApp появятся новые анимированные эмодзи

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Анимированные эмодзи сердечек разных цветов в ближайшее время станут доступны для пользователей WhatsApp. Об этом сообщает "Газета.ру".

Новая функция уже появилась в бета-версии приложения 22.2.72 для iOS, однако даты ее выхода на Android пока нет. Для активирования эмодзи потребуется обновить мессенджер до последней версии.

Также в последней бета-версии WhatsApp появилась возможность оставлять реакции на сообщения. Они соответствуют эмоджи "Нравится", "Люблю", "Смеюсь", "Удивлен", "Грустно" и "Спасибо".

Ранее сообщалось, что в мессенджере WhatsApp появится функция массовой рассылки фото и видео. При отправке изображения, видео или GIF-анимации пользователю будет предложено выбрать несколько получателей или возможность опубликовать контент в статус.

