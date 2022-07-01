В СК РФ предложили ограничить показ сцен насилия на ТВ

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Показ на телевидении сцен насилия и жестокости, а также десоциализирующих молодых людей реалити-шоу следует ограничить, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

"Необходимо ввести ограничения на демонстрацию на общедоступных федеральных каналах сцен насилия, жестокости, различных проявлений аморализма и безнравственности, исключить различные ток- и реалити-шоу, десоциализирующие молодежь и пропагандирующие деструктивное поведение", – сообщил он в интервью РИА Новости.

Глава ведомства также подчеркнул необходимость принятия дополнительных мер по защите детей от деструктивной информации.

Ранее Кировский районный суд Санкт-Петербурга запретил для распространения в России информацию по ссылке на YouTube с мультфильмом "Счастливые лесные друзья".

Отмечается, что предназначенный для детей мультфильм содержит материалы, которые могут подтолкнуть несовершеннолетних к деструктивному противоправному поведению, в том числе применению насилия в отношении окружающих. Кроме того, в нем присутствуют связанные с насилием, кровью, убийствами сцены.

Мультфильм может оказаться для несовершеннолетних привлекательным из-за психологических особенностей подростков и будут побуждать "к действиям подражательного характера".