В Австралии предложили законопроект против дезинформации в Google, Twitter и TikTok

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В соответствии с законопроектом, предложенным в Австралии 26 июня, Google, Twitter, TikTok и Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ) могут быть оштрафованы на миллиарды долларов за неспособность бороться с дезинформацией. Об этом сообщает ABC.

Владельцы данных платформ и сервисов подкастинга могут столкнуться со штрафами в размере до 5% от их годового мирового оборота, уточняет издание со ссылкой на австралийское управление по коммуникациям и СМИ.

Законопроект предлагает предоставить управлению возможность предотвращать распространение ложной информации, дезинформации и препятствовать ее монетизации. Уточняется, что новые правила будут повторять законодательство, которое примут в Европейском союзе, где технологическим гигантам могут грозить штрафы в размере 1% от годового оборота и прямой запрет на работу внутри блока.

Проект направлен на усиление добровольного австралийского кодекса по дезинформации. Он вступил в силу в 2021 году, но имел ограниченное влияние. Отмечается, что его подписали Google, Microsoft, Redbubble, TikTok, Adobe, Apple, Facebook и Twitter.

Прошлой осенью Федеральное ведомство юстиции Германии оштрафовало мессенджер Telegram на 5,1 миллиона евро за нарушения законодательства об улучшении правоприменения в соцсетях. Речь идет о нарушении норм так называемого NetzDG, требующего, чтобы администрация социальных сетей применяла процедуру обработки жалоб на незаконный контент.

До этого московский суд оштрафовал компанию TikTok Pte. Ltd. на 3 миллиона рублей за пропаганду ЛГБТ-движения среди детей и подростков. Компанию признали виновной по части 2 статьи 13.41 ("Неудаление владельцем сайта информации, если обязанность по удалению предусмотрена законодательством РФ").

TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest будут маркироваться как нарушители законов РФ