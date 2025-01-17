Xinhua: Си Цзиньпин и Дональд Трамп провели телефонный разговор

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Председатель КНР Си Цзиньпин и избранный президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщает Xinhua.

Подробностей разговора двух лидеров не приводится.

Ранее японское новостное издание предположило, что бывшие союзники США столкнутся с пренебрежением со стороны новой американской администрации. Трамп якобы будет улучшать взаимоотношения с КНР и РФ в сфере экономики и безопасности.

Владимир Путин готов к встрече с избранным лидером Штатов, но для этого нужна политическая воля со стороны Вашингтона, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

