Песков заявил о готовности Путина к встрече с Трампом

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин готов встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, для организации контактов требуются желание и политическая воля со стороны Вашингтона.

"Президент Путин неоднократно заявлял о своей открытости к контактам с международными лидерами, в том числе с президентом США, и в том числе с Дональдом Трампом. Никакие условия для этого не требуются. Требуются обоюдное желание и политическая воля вести диалог и решать существующие проблемы посредством диалога", – сказал Песков.

Москва приветствует желание Трампа вести диалог. Однако конкретных планов по встрече пока нет. Говорить об этом можно будет после инаугурации Трампа 20 января, считает Песков.

Кроме того, по словам пресс-секретаря российского лидера, заявления Трампа о возможности трехсторонней встречи между ним, Путиным и лидером КНР Си Цзиньпинем являются лишь ответами на вопросы журналистов.



"По всей видимости, после того как господин Трамп войдет в Овальный кабинет, уже будут какие-то движения", – пояснил он.

Также в Кремле допускают, что администрация действующего президента США Джо Байдена введет новые санкции против России, чтобы оставить максимально тяжелое наследие Трампу в отношениях с Москвой.

Ранее Трамп сообщил, что начал готовиться к встрече с Путиным. Как заявил избранный президент на выступлении в штате Флорида, Путин "хочет встретиться". Для этого уже ведется подготовка.

До этого Трамп говорил, что будет ждать встречи с президентом России для урегулирования украинского конфликта. Однако каких-либо предпосылок для организации встречи пока нет, уточняли в Кремле.