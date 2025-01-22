Трамп: США изучают вопрос дальнейших поставок оружия Украине

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Лидер США Дональд Трамп подтвердил, что правительство в данный момент изучает вопрос дальнейших поставок оружия на Украину. Об этом он сообщил во время общения с журналистами в Белом доме.

"Мы изучаем данный вопрос", – цитирует Трампа РИА Новости.

Ранее Трамп приостановил на 90 дней помощь другим странам. Такое решение было принято для оценки "эффективности программ и соответствия внешней политике США".

В Верховной раде назвали данное решение Трампа серьезным вызовом для Украины. Вместе с тем, по словам депутатов, нет точного понимания, распространяется ли указ на все проекты финансирования.