Reuters: США возобновили поставки дальнобойных ракет на Украину

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Военно-промышленный комплекс США возобновил поставки дальнобойных ракет Украине. Об этом сообщает МК со ссылкой агентство Reuters.

По данным источников агентства, Штаты поставят планирующие дальнобойные реактивные снаряды GLSDB.

"Боеприпасы прибудут на фоне сообщений о том, что запасы армейских тактических ракетных комплексов ATACMS аналогичной дальности на Украине истощены", – уточнили в материале.

При этом собеседники издания заявили, что GLSDB были модернизированы для обхода РЭБ. Снаряды способны поражать цели на расстоянии до 150 километров.

Президент США Дональд Трамп приостановил военную помощь Украине 4 марта. Кроме того, Вашингтон перестал проводить обмен разведданными с Киевом.

Позже, по итогам переговоров украинской и американской делегаций 11 марта в Саудовской Аравии, стороны договорились определить состав своих переговорных групп по украинскому конфликту, а также начать мирные переговоры и возобновить предоставление помощи. Кроме того, Трамп подписал указ о восстановлении обмена разведданными.

Спустя время стало известно, что военная помощь от США для Украины через транзитную зону в Польше вернулась к прежнему темпу. Транспортировка вооружений снова проходит через логистический хаб POLLOG HUB в Ясенке.

По итогам переговоров Киев также выразил готовность принять предложение Вашингтона о 30-дневном режиме прекращения огня. В свою очередь, Владимир Путин подчеркнул, что РФ будет договариваться о следующих шагах по прекращению огня на Украине с учетом ситуации на земле. Он также не исключил, что обсудит перемирие на Украине с Трампом.