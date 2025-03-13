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13 марта, 22:13

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Трамп: США обсуждают с Украиной земли, которые она потеряет после перемирия

США обсуждают с Украиной земли, которые она потеряет после перемирия – Трамп

Фото: 123RF/belegan

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США обсуждают с киевским руководством земли, которые Украина возможно потеряет по итогам конфликта. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Sky News.

"Мы ведем обсуждения с Украиной о территории и земле, которые будут сохранены и утрачены", – отметил глава Белого дома.

Американский лидер подчеркнул, что в ходе переговоров обсуждаются "все элементы окончательного соглашения", в том числе вопрос контроля над Запорожской атомной электростанцией.

Делегации США и Украины провели переговоры в Джидде 11 марта, по итогам которых Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о 30-дневном режиме прекращения огня.

В ответ Владимир Путин заявил, что согласен с предложением прекратить боевые действия на Украине. Однако, по его словам, в этом вопросе есть некоторые нюансы. Российский президент отметил, что Киев может использовать временное перемирие для получения оружия или принудительной мобилизации.

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
политика
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