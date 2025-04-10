Набиуллина сообщила, что около половины замороженных активов РФ разблокированы

Фото: Агентство ''Москва''/пресс-служба нижней палаты парламента

Примерно половина замороженных активов россиян и российских компаний была разблокирована к началу 2025 года. Об этом рассказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме.

Она подчеркнула, что ЦБ делает все возможное для разблокировки иностранных активов российских инвесторов совместно с Минфином и правительством России.

"С учетом всех принятых мер к началу этого года было разблокировано около половины активов российских граждан и компаний, которые попали под блокировку в 2022 году", – заявила Набиуллина, которую цитирует ТАСС.

В марте страны Евросоюза заявили, что продолжат санкционное давление в отношении России и не будут размораживать ее активы. Согласно заявлению ЕС, активы останутся замороженными, пока Россия "не компенсирует нанесенный ущерб Украине".

Между тем глава МИД Эстонии Маргус Цахкна отметил, что Европе придется вернуть России замороженные активы, если Венгрия не даст продлить санкции. Если срок действия санкций истечет, то Евросоюзу придется вернуть 240 миллиардов евро, добавил он.