Медведев исключил возможность "шатдаунов" в РФ

Фото: kremlin.ru

"Шатдаунов", которые предполагают остановки госфинансирования из-за невозможности политиков договориться о бюджете, не должно быть в России. Об этом заявил зампредседателя Совбеза, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

По его словам, накануне президент США Дональд Трамп объявил подобную меру.

"Мы-то "шатдаунов" не объявляем. Но, вспомните, у нас они были – в относительно недавнем прошлом, в новейшей истории России", – цитирует Медведева ТАСС.

Политик назвал "шатдауны" катастрофой для страны.

"А что говорить о ситуации, когда нужно поддерживать обороноспособность и безопасность государства?" – добавил он.

Сенат США не смог принять ни один из двух законопроектов, направленных на финансирование работы правительства. Они не набрали необходимых 60 голосов, хотя один из них был одобрен палатой представителей. Эксперты считают, что главной причиной разногласий стали статьи расходов на здравоохранение.

После этого американские правительственные учреждения приостановили свою работу. В период "шатдауна" государственные учреждения не смогут тратить деньги, а большая часть госслужащих отправится в неоплачиваемый отпуск. При этом медики, военные, работники пограничной службы и другие представители критически важных профессий продолжат работать без зарплаты.

