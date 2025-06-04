В ГД предложили снизить пенсионный возраст многодетным отцам-одиночкам

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Многодетные отцы-одиночки должны выходить на пенсию раньше. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Владимир Путин ранее сказал, что российские власти давно думают над вопросом о введении льгот для многодетных отцов. Как отметил Нилов, среди обсуждаемых тем – льготное пенсионное обеспечение.

В настоящее время пенсионный возраст многодетных матерей в зависимости от количества детей может быть снижен на 3–10 лет. Однако такая норма на многодетных отцов не распространяется.

"Бывают отцы-одиночки, в том числе многодетные. В этой части я бы поддержал введение льготного возраста выхода на пенсию для многодетных отцов", – высказался депутат.

Он считает необходимым также рассмотреть дополнительные меры поддержки отцов в полных многодетных семьях. При этом Нилов призвал дождаться итоговых предложений кабмина.

Ранее депутаты партии "Новые люди" внесли в ГД законопроект, разрешающий многодетным семьям бесплатно оставлять транспортные средства на платных парковках. Закрепление данной льготы на федеральном уровне поможет создать условия для появления и воспитания детей, пояснили авторы проекта.

За последние два года число многодетных семей в России увеличилось в 1,2 раза. Для 67% россиян крепкая семья – приоритетная ценность, подчеркнула вице-премьер РФ Татьяна Голикова.