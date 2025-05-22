В РФ многодетным семьям могут разрешить бесплатно посещать бизнес-залы в аэропортах

В РФ многодетным семьям предлагают дать возможность бесплатно посещать бизнес-залы в аэропортах. С инициативой выступила депутат Госдумы Татьяна Буцкая. По ее мнению, такие семьи должны иметь привилегии, а подобная мера поддержки подчеркнет их статус.

Также депутат отметила, что в Москве действуют разные меры поддержки многодетных семей, в том числе возможность бесплатно парковаться на платных парковках. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.