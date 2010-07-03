В ОНФ призвали упростить получение льгот на капремонт

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Представители Общероссийского народного фронта призвали региональные власти внедрить упрощенный порядок получения льгот на капремонт. С такой инициативой они обратились в Минстрой РФ, рассказали RT в ОНФ.
Как пояснили в организации, сейчас взнос за капремонт по умолчанию указан в квитанции за "коммуналку". Однако пенсионерам и другим льготным категориям россиян, которые имеют право на компенсацию этих расходов, нередко приходится добиваться возврата взносов, уже полностью их оплатив. Льготники вынуждены собирать документы и проходить несколько инстанций, стоя в очередях.
По данным ОНФ, автоматический учет льгот при выставлении счетов за капремонт уже с успехом применяют некоторые регионы России. Однако на федеральном уровне единого регламента пока не существует. "Мы просим Минстрой России рекомендовать регионам внедрить у себя лучшие практики и рассчитывать размер платежа за капитальный ремонт сразу с учетом компенсации", – отметила модератор тематической площадки "Жилье и городская среда" ОНФ Светлана Калинина, напомнив, что дело касается людей преклонного возраста и маломобильных граждан. Представители ОНФ также считают необходимым сократить до минимума количество документов для начисления компенсаций, рекомендовать фондам капремонта самостоятельно запрашивать информацию о льготниках или принимать ее в электронном виде.
В мае Госдума приняла в третьем чтении закон, уточняющий, какие категории россиян освобождаются от взносов на капремонт в многоквартирных домах. В частности, к льготникам относятся Герои Советского Союза, Герои РФ, полные кавалеры ордена Славы, Герои Социалистического Труда, а также Герои Труда РФ, полные кавалеры ордена Трудовой Славы и проживающие с ними члены их семей. Как сказано в документе, они не будут платить за содержание жилого помещения, за текущий ремонт общего имущества, а также за холодную и горячую воду и электричество.
В столице система льгот по уплате взносов на капремонт заработала с начала 2018 года. Она затронула уже около четырех миллионов горожан.
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