Расходы на социальную поддержку увеличат в столице в 2018 году

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Власти столицы выделят 430 миллиардов рублей на социальную поддержку в 2018 году. Увеличение этих расходов в два раза опережает рост по другим статьям. Часть средств пойдет на повышение зарплат работникам соцсферы.

Городской социальный стандарт пенсии составит 17,5 тысяч рублей, минимальный размер увеличат на три тысячи рублей. Прибавку получат почти 1,4 миллиона жителей столицы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Ежемесячные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и жертвам политических репрессий вырастут более чем в два раза. Увеличатся и городские пособия участникам обороны Москвы – до восьми тысяч рублей ежемесячно. Единовременно получат 15 тысяч рублей жители столицы, которым исполнится в 2018 году 101 год и больше.

Супруги, прожившие вместе более 50 лет получат 20 тысяч рублей, ранее размер выплаты составлял 10 тысяч рублей. По 25 тысяч рублей получат пары отметившие совместные 55 и 60 лет, по 30 тысяч выдадут за 65-летие и 70-летие супружеской жизни.

Почти 300 тысяч москвичей ощутят повышение детских пособий для малообеспеченных семей. Родителям с детьми до трех лет будут платить по 10 тысяч рублей, матери- и отцы-одиночки и военнослужащие на срочной службе будут получать на ребенка до трех лет 15 тысяч рублей. Ежемесячная помощь по уходу за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства в возрасте до 23 лет составит 12 тысяч рублей. Такую же сумму выплатят для ребенка в возрасте до 18 лет, проживающего в семье, в которой оба или единственный родитель не работают и являются инвалидами I или II группы.

Кроме того, с 1 января 2018 года в столице заработала система льгот по уплате взносов на капитальный ремонт, которая охватила около четырех миллионов горожан. Льготники получили право бесплатного проезда в автобусах частных перевозчиков, кроме того в столице начнут выплачивать новое пособие: 30 тысяч рублей ежемесячно будут получать пенсионеры, удостоенные почетных званий. Речь идет о народных и заслуженных артистах.

Что еще изменится в жизни москвичей с 1 января 2018 года, читайте в тексте портала Москва 24.