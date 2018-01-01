Запрет энергетиков и повышение МРОТ. Что изменилось в жизни москвичей с 1 января

Наступил новый 2018 год! Москвичи массово отправились отдыхать на новогодние каникулы. Но жизнь не стоит на месте. Цены на проезд изменились, появились новые пособия на детей, увеличили МРОТ. Что еще изменилось в столице с 1 января, читайте в материале портала Москва 24.

Тарифы на проезд в общественном транспорте

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Стоимость некоторых проездных на общественный транспорт изменится со 2 января. Прежней останется цена одной поездки по билету "Единый". Разовый проездной будет стоить 55 рублей – его можно купить у водителя, билет на две поездки – 110 рублей. При этом незначительно увеличится стоимость "Единого" на большее число поездок. Проездной на 20 поездок будет стоить 747 рублей, на 40 поездок – 1494 рубля и на 60 поездок – 1765 рублей.

Единый билет, действующий сутки, со 2 января будет стоить 218 рублей, на трое суток – 415 рублей, недельный проездной – 830 рублей. Чтобы кататься 30 дней без ограничений, придется заплатить 2075 рублей, 90 дней – 5190 рублей. Месячный (календарный) проездной будет стоить 2648 рублей, а годовой – 18 900 рублей.



Также останется прежней и стоимость билета ТАТ (наземный транспорт) на одну поездку в зоне "Б" – 40 рублей. Правда, немного повысится стоимость проездного на 60 поездок – до 1194 рублей и проездного на 30 дней – 1080 рублей. Не изменится и цена проезда, оплаченного на турникете через бесконтактную систему оплаты PayPass, PayWay, Apple Pay, Android Pay. С устройства спишутся все те же 40 рублей.

Хорошая новость для жителей Подмосковья. Стоимость проезда в столичных электричках в 2018 году не подорожает.

Ну, а все льготы на проезд сохраняются. Также не меняется стоимость льготных билетов для школьников и студентов: билет на месяц в метро будет стоить 380 рублей, а на наземный транспорт – 250 рублей.

График движения метро и пригородных электричек



В ночь на Рождество подземка закроется позднее обычного. Поезда будут перевозить пассажиров до 2:00.

График движения пригородных электричек в новогодние праздники также изменится. Часть поездов временно уберут из расписания, а некоторые экспрессы будут отправляться позже в новогоднюю и рождественскую ночь.

С 30 декабря по 7 января пригородные поезда следуют по расписанию субботы, 8 января – по расписанию воскресенья. А 9 января электрички вернутся к обычному расписанию рабочего дня.

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Всего отменят 24 поезда ЦППК, а 15 электричек компании будут отправляться позже в ночные часы 1 и 7 января. Больше всего изменений произошло в расписании экспрессов Ярославского направления железной дороги.

Подробный график движения поездов в новогодние праздники можно узнать на сайте ЦППК.

Бесплатная парковка в новогодние каникулы



Парковка в новогодние каникулы стала бесплатной. С 31 декабря по 8 января включительно можно ставить машину на любой стоянке, например, в центре города недалеко от праздничных площадок. Однако платными остались парковки со шлагбаумами, которых в городе около 80.

Безграничные госуслуги

Госуслуги с 1 января 2018 года можно получить в любом подразделении органа власти или МФЦ в пределах России, независимо от места жительства или пребывания заявителя.

МРОТ и прожиточный минимум

Фото: ТАСС/Егор Алеев

C 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) подняли до 9489 рублей. Эта величина равна 85% от прожиточного минимума трудоспособного населения во втором квартале 2017 года.

Благодаря повышению МРОТа с 1 января 2018 года выросли зарплаты 1,5 миллиона работников в России. С 2019 года МРОТ сравняется с прожиточным минимумом второго квартала предыдущего года.

Пособия на первенца

Фото: ТАСС/YAY/Alexander Shalamov

Молодые семьи, в которых после 1 января 2018 года родится первенец, получат право на ежемесячные выплаты до достижения ребенком полутора лет. Ежемесячная выплата будет равна прожиточному минимуму для детей. Для Москвы это 14 252 рубля. В столице семья сможет претендовать на пособие за первенца, если ее общий доход не превышает 84 339 рублей в месяц.

Пенсии проиндексировали

С 1 января страховые пенсии у неработающих пенсионеров выросли на 3,7%. Это выше прогнозного уровня инфляции в 2017 году (2,6%). За счет индексации средний размер пенсии по стране вырос до 14 075 рублей.

Индексация затронула почти все виды пенсий – по старости, потере кормильца, инвалидности. Как и в прошлые годы, она не касается работающих пенсионеров.

Подкидышам назначили пенсию

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Дети, у которых неизвестны оба родителя, c 1 января начали получать социальные пенсии. Речь идет о детях, от которых матери отказались в роддоме, подкидышей, найденных на улице. При их регистрации не было данных о родителях.

Эти дети будут получать 10 068 рублей в месяц, пока им не исполнится 18 лет. При поступлении в вуз на очное отделение пенсия продлится до 23 лет.

Запрет на алкогольные энергетики

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

В России с 1 января запретили производить и продавать алкоголь с содержанием этилового спирта менее 15% объема готовой продукции, содержащий тонизирующие вещества. Исключение – производство энергетиков на экспорт.

Акцизы на автомобильное топливо

С 1 января 2018 года ставки акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо выросли на 50 копеек в расчете на литр. Такое же повышение произойдет с 1 июля.

Полисы ОСАГО с QR-кодом

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

С 1 января 2018 года полисы ОСАГО дополнили QR-кодом в верхнем правом углу. Просканировав его, в режиме онлайн теперь можно получить данные о:



собственнике автомобиля;

лицах, допущенных к управлению им;

страховом полисе;

фирме-страховщике;

других данных.

В мессенджерах отменили анонимность

Фото: AP/Andy Wong

Новшество направлено на борьбу с подделками полисов ОСАГО. Кроме того, в 2018 году увеличат срок, в течение которого можно отказаться от навязанной или ненужной страховки – с пяти до 14 календарных дней.

Заработал закон, запрещающий мессенджерам работать с не идентифицированными пользователями. Госдума приняла его в середине 2017 года. Если мессенджер нарушит этот закон, его могут заблокировать. Идентифицировать пользователей будут при помощи абонентского номера на основании договора между мессенджером и оператором связи.

Большинство мессенджеров уже используют абонентский номер при идентификации. Поэтому от пользователей не потребуется дополнительных действий в связи со вступлением закона в силу.

Врачам разрешат лечить по удаленке

В 2018 году в силу вступил закон, разрешающий оказывать медпомощь через дистанционные консилиумы медиков. Разрешаются консультации пациента врачом, в том числе дистанционное отслеживание состояния здоровья больного.

Однако дистанционная консультация больного лечащим врачом возможна, только если врач уже провел первичный прием и осмотр пациента – очно.