Госдума приняла закон о поэтапном повышении МРОТ до прожиточного минимума

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правительственный закон о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения.

Согласно документу, МРОТ с 1 января 2018 года составит 9489 рублей в месяц, то есть 85 процентов от величины прожиточного минимума за второй квартал 2017 года. С 2019 года он сравняется с прожиточным минимумом второго квартала предыдущего года. МРОТ не будут уменьшать, если прожиточный минимум расчетного периода окажется ниже предшествовавшего, сообщает "Интерфакс".

С 2018 года порядок и размеры выплаты компенсаций по публично-правовым обязательствам устанавливаются правительством РФ. Меняется также порядок определения прожиточного минимума по всей стране на 2018–2020 годы. Расчет будет проводиться в порядке, определяемом правительством РФ. Закон вступит в силу с 1 января 2018 года.