Путин предложил ввести ежемесячную выплату на рождение первого ребенка

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Российские семьи смогут получать ежемесячную выплату на рождение первенца. С таким предложением выступил Владимир Путин в рамках заседания координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей.

Размер пособия будет определяться исходя из размера прожиточного минимума ребенка в каждом конкретном регионе, передает РИА Новости. Отмечается, что выплата на рождение первенца будет адресной и составит в 2018 году в среднем 10 523 рубля, в 2019 году – 10836 рублей, а в 2020 году – 11 143 рубля.

Нововведение начнет действовать в январе 2018 года. По предварительным оценкам, на программу планируют израсходовать 144,5 миллиарда рублей в течение трех лет.

"Нужна активная, последовательная работа по всем направлениям – и по снижению смертности, и по стимулированию рождаемости. Фактически нужно перезагрузить нашу политику демографического развития", – подчеркнул президент России.

Ранее Владимир Путин внес предлолжение продлить программу материнского капитала до конца 2021 года и расширить возможности его использования.