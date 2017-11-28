Путин предложил продлить выплаты маткапитала до конца 2021 года

Фото: ТАСС/ Дмитрий Рогулин
Президент РФ Владимир Путин на заседании координационного совета нацстратегии действий в интересах детей предложил использовать материнский капитал нуждающимся семьям в виде ежемесячных выплат.
Путин считает, что действие программы нужно продлить до 31 декабря 2021 года. По мнению российского лидера, семьи рассчитывают на эти средства и это стало хорошим стимулом для рождения детей. Особо нуждающиеся семьи смогут получать их в виде ежемесячных выплат.
"Выплаты будут определены в размере прожиточного минимума ребенка в регионе, и семьям с доходами, размер которых не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения", – приводит РИА Новости слова Путина. Размер маткапитала в 2017 году составляет 453026 рублей.
Кроме того, Путин высказался за создание спецпрограммы ипотечного кредитования семей, у которых с 2018 года рождается второй или третий ребенок. Для поддержки рождаемости он также предложил с 1 января 2018 года установить ежемесячную выплату при рождении первого ребенка. Выплачиваться средства будут до достижения им полутора лет. Программой по поддержке семей с первенцем предусмотрены выплаты в размере 144,5 миллиарда рублей за три года.
По словам главы государства, России нужна активная работа по снижению смертности и увеличению рождаемости. Он подчеркнул необходимость перезагрузки демографической политики.
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