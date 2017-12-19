Парковка в Москве будет бесплатной в новогодние праздники

19 декабря, 10:14
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Парковка в новогодние праздники станет бесплатной, заявил Сергей Собянин.
Ставить автомобиль на любой стоянке в зоне парковочного пространства столицы можно с 31 декабря по 8 января включительно, написал мэр Москвы в своем микроблоге в Twitter.
Ранее стало известно, что в центре города появились дополнительные места для парковки туристических автобусов. Стоянки организовали на Садовой-Самотечной улице, Тургеневской площади, Фрунзенской набережной, напротив Комсомольской площади, на Краснопрудной улице и в Театральном проезде.
Оплатить парковку можно с помощью мобильного приложения "Парковки Москвы", SMS-сообщения на номер 7757, паркоматов, личного кабинета, голосовой оплаты, терминалов партнеров.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: