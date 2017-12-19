Парковка в Москве будет бесплатной в новогодние праздники

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Парковка в новогодние праздники станет бесплатной, заявил Сергей Собянин.

Ставить автомобиль на любой стоянке в зоне парковочного пространства столицы можно с 31 декабря по 8 января включительно, написал мэр Москвы в своем микроблоге в Twitter.

Ранее стало известно, что в центре города появились дополнительные места для парковки туристических автобусов. Стоянки организовали на Садовой-Самотечной улице, Тургеневской площади, Фрунзенской набережной, напротив Комсомольской площади, на Краснопрудной улице и в Театральном проезде.

Оплатить парковку можно с помощью мобильного приложения "Парковки Москвы", SMS-сообщения на номер 7757, паркоматов, личного кабинета, голосовой оплаты, терминалов партнеров.