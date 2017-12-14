Налоги до конца 2018 года не будут расти – Путин

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Налоги не будут расти до конца 2018 года, заявил Владимир Путин во время большой пресс-конференции.

"Собственно, налоги до конца 2018 года расти не будут. И в целом, это все-таки выдерживается, можно где-то поспорить. Но в целом, в основном, по основным видам налогов это выдерживается", – заявил глава государства.

Отвечая на вопрос о том, что изменится в этом направлении с 2019 года, президент заявил, что правительство ищет источники для финансирования будущего развития страны. Он добавил, что речь идет об инфраструктуре, образовании, здравоохранении и развитии высоких технологий.

Тринадцатная большая пресс-конференция с Владимиром Путиным проходит 14 декабря в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной. На встречу с главой государства аккредитовалось рекордное число журналистов – 1640 человек. Читайте онлайн-трансляцию мероприятия на портале Москва 24.