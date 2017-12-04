Власти Москвы утвердили тарифы на электроэнергию в 2018 году

Фото: ТАСС/Замир Усманов
Тарифы на электроэнергию на 2018 год утверждены в столице. Приказ об их установлении опубликован на портале мэра и правительства Москвы.
Согласно документу, с 1 января один киловатт в час будет стоить 5,38 рубля при однотарифном учете. Показатель сохранился с июля 2017 года. Для ТиНАО стоимость составит 5,24 рубля с увеличением до 5,38 рубля с 1 июля 2018 года.
Ранее сообщалось, что тарифы на коммунальные услуги не будут увеличиваться в столице до 1 июля 2018 года. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин. В целом же рост тарифов в 2018 году не превысит 5,5 процента.
В 2017 году тарифы выросли примерно на семь процентов. В денежном выражении прирост стоимости коммунальных платежей в июле в среднем составил 155 рублей на человека в месяц.
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