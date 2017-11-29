Фото: портал мэра и правительства Москвы
Рост тарифов на услуги ЖКХ в Москве в 2018 году не превысит 5,5 процента. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому данный показатель является максимально возможным с 1 июля следующего года.
"В этом году предельный рост тарифов на коммунальные услуги в Москве составлял 7 процентов, однако повышены они были лишь на 6,7 процента. Сами тарифы на ЖК-услуги, которые вступят в силу с 1 июля 2018 года, будут утверждаться правительством города в декабре", − сказал "Интерфаксу" источник в администрации города.
Собеседник агентства напомнил, что с 1 января 2018 года будут действовать тарифы, вступившие в силу с 1 июля 2017 года. В денежном выражении прирост стоимости коммунальных платежей в июле в среднем составил 155 рублей на человека в месяц.
В конце октября правительство России утвердило размеры предельных индексов изменения платы граждан за коммунальные услуги в 2018 году.
Согласно документу, опубликованному на сайте правительства, рост платы в первом полугодии не предусмотрен, а во втором полугодии она может увеличиться на 5,5 процента.
Нулевой рост тарифов предусмотрен в первом полугодии 2018 года для всех регионов страны. Во втором же полугодии максимальный рост предусмотрен в Якутии – на 6 процентов и Кемеровской области – 5,9 процента. Самый низкий рост в Северной Осетии и Новосибирской области. Там тарифы увеличатся на три процента.
Как сэкономить на лампочках, воде и не платить за ненужные услуги ЖКХ – читайте в материале портала Москва 24.
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