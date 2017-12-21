Проезд в московских электричках в 2018 году не подорожает

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Стоимость проезда в столичных электричках не подорожает в 2018 году. Об этом рассказал исполнительный директор ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК) Максим Дьяконов.
"Могу заверить, что в 2018 году цены на проезд в поездах ЦППК не изменятся", – сказал он, передает ТАСС.
Кроме того, в следующем году у пассажиров появится возможность следить за движением пригородных поездов. Специально для этого планируют запустить мобильное приложение. Оно также позволит узнать расписание и купить билеты онлайн. В настоящий момент приложение тестируют, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Как рассказал Дьяконов, ЦППК рассчитывает в ближайшие три года продавать 20 процентов билетов через онлайн-системы, так как все больше пассажиров проявляют интерес к безналичной оплате проездных документов.
Ранее сообщалось, что со 2 января изменятся тарифы на некоторые билеты московского общественного транспорта. Незначительно увеличится цена билета "Единый". Так, проездной на 20 поездок будет стоить 747 рублей, на 40 поездок – 1494 рубля и на 60 поездок – 1765 рублей. При этом стоимость одной поездки не изменится.
"Единый" на сутки обойдется пассажирам в 218 рублей, на трое суток – 415 рублей, а за недельный билет придется заплатить 830 рублей. 30-дневный проездной без ограничений будет стоить 2075 рублей, а на 90 дней – 5190 рублей. Кроме того, на один рубль подорожает проезд по карте "Тройка".
Одна поездка на наземном транспорте (билет ТАТ) останется прежней, однако подорожают до 1194 рублей проездные на 60 поездок и на 30 дней – 1080 рублей.
Льготы на проезд по-прежнему будут действовать для всех категорий граждан, которые ими пользуются. Стоимость билетов для школьников и студентов изменять в 2018 году не будут. Зато введут новый вид проездного сразу на три месяца.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: