Стоимость билета "Единый" на одну поездку не изменится в 2018 году

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Стоимость одной поездки по билету "Единый" не изменится в 2018 году. Цена разового проездного составит 55 рублей.

"В рамках индексации тарифов на проезд на 2018 год уже точно принято решение, что стоимость разовой поездки в Москве не изменится", – цитирует пресс-службу департамента транспорта Агентство "Москва". В ведомстве отметили, что кроме цены на разовый "Единый" останется прежней и стоимость билета ТАТ на одну поездку в зоне "Б" – 40 рублей. Столько же будет стоить проезд, оплаченный на турникете через бесконтактную систему оплаты PayPass, PayWay, Apple pay, Android pay.

Ранее сообщалось, что стоимость льготного проездного для московских школьников и студентов также не будут повышать в 2018 году. При этом учащиеся смогут покупать дополнительный билет сроком действия в три месяца. Билет на проезд в столичном метро стоит 380 рублей в месяц, а на наземный транспорт – 250 рублей. Трехмесячные аналоги будут продавать без скидки – по 1140 и 750 рублей соответственно.