Проездные для школьников и студентов в Москве не подорожают в 2018 году

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Стоимость льготного проездного для московских школьников и студентов не будут повышать в 2018 году.
Кроме того, учащиеся смогут приобрести дополнительный проездной билет сразу на три месяца. Это позволит сэкономить время, пояснили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, передает Агентство "Москва".
В столице действуют самые низкие тарифы на ученические проездные по России. Билет на месяц в метро стоит 380 рублей, а на наземный транспорт – 250 рублей.
За трехмесячный проездной на подземку придется заплатить 1140 рублей, поездки на наземном транспорте обойдутся в 750 рублей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пообещал ввести льготы на проезд в городском транспорте для учащихся ординатуры.
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