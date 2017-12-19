Проездные для школьников и студентов в Москве не подорожают в 2018 году

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Стоимость льготного проездного для московских школьников и студентов не будут повышать в 2018 году.

Кроме того, учащиеся смогут приобрести дополнительный проездной билет сразу на три месяца. Это позволит сэкономить время, пояснили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, передает Агентство "Москва".

В столице действуют самые низкие тарифы на ученические проездные по России. Билет на месяц в метро стоит 380 рублей, а на наземный транспорт – 250 рублей.

За трехмесячный проездной на подземку придется заплатить 1140 рублей, поездки на наземном транспорте обойдутся в 750 рублей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пообещал ввести льготы на проезд в городском транспорте для учащихся ординатуры.