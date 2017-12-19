Тарифы на городской транспорт изменятся со 2 января

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Тарифы на оплату проезда на московском городском транспорте изменятся со 2 января 2018 года, заявила замруководителя московского департамента транспорта Алина Бисембаева.
Она подтвердила, что сохранятся цены на разовые билеты "Единый" и ТАТ, а также стоимость проезда при бесконтактной системе оплаты через системы PayPass, PayWay, Apple pay, Android pay и другие.
По словам Бисембаевой, сохранятся и льготы на проезд для всех категорий граждан. Останется неизменной цена на билеты для школьников и студентов. Им также дадут возможность покупать проездные на три месяца.
Изменится со 2 января стоимость проезда по карте "Тройка". Она подорожает на один рубль. Билет "Единый" на 60 поездок будет стоить 1765 рублей вместо 1700. Безлимитный проездной на 30 дней – 2075 рублей вместо двух тысяч.
"В целом в 2018 году тарифы на проезд в транспорте Москвы изменятся в пределах от 0 процентов до 3,8 процента, что ниже среднегодовой инфляции", – цитирует Бисембаеву Агентство "Москва". По ее словам, изменение цен зависит от повышения затрат городских перевозчиков.
Как рассказала замруководителя транспортного ведомства, цены на электроэнергию выросли на 5,1 процента, на дизельное топливо – на 9,3 процента и на бензин – на 7,3 процента. Подорожали и основные запчасти и строительные материалы. Метро увеличило расходы после открытия новых станций, а наземный транспорт – из-за развития маршрутной сети.
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