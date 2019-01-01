Героев Социалистического Труда освободили от взноса на капремонт

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, уточняющий, что Герои Советского Союза, Герои РФ, полные кавалеры ордена Славы, Герои Социалистического Труда, Герои Труда РФ, полные кавалеры ордена Трудовой Славы и совместно проживающие с ними члены их семей освобождаются от взноса на капитальный ремонт в многоквартирном доме, передает Агентство "Москва".
Как говорится в сопроводительных документах, закон определяет, что данные граждане не будут платить за содержание жилого помещения, за текущий ремонт общего имущества, а также за холодную и горячую воду, электричество, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.
1 января 2019 года вступил в силу закон, освобождающий семьи, в которых проживают неработающие пенсионеры, а также неработающие инвалиды I и II группы от уплаты взносов за капитальный ремонт. Также частично или полностью освобождаются от уплаты взносов неработающие собственники в возрасте от 70 лет.
Система льгот по уплате взносов на капитальный ремонт заработала в столице с начала 2018 года. Она затронула уже около четырех миллионов горожан.
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