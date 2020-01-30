Дом по программе реновации в Щукине введут в эксплуатацию в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Первый дом по программе реновации в столичном районе Щукино введут в эксплуатацию в течение 2020 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства города.

Новый дом возведут на улице Новощукинской, владении 8, корпусе 1. В доме будет 306 квартир. Новое жилье предусмотрено также для маломобильных граждан.

Всего же в районе Щукино новые квартиры получат жители 42 жилых домов. Для расселения жителей подобраны три стартовые площадки. Еще два дома находятся в стадии разработки, их возведут на Авиационной улице.

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что всего в Северо-Западном округе города в программу реновации включен 431 жилой дом. Определено 24 стартовые площадки для строительства.

Ранее Бочкарев отмечал, что в 2020 году по программе реновации в эксплуатацию введут более 60 домов. Он добавил, что в новостройки смогут в дальнейшем переехать 15 тысяч жителей столицы. В настоящий момент в городе уже ввели в эксплуатацию 52 дома, под заселение передали 49.

Программу реновации утвердили 1 августа 2017 года. В декабре правительство Москвы добавило в программу 81 новую стартовую площадку.

На них будут построены многоквартирные дома, в которых появится новое жилье общей площадью 6,7 миллиона квадратных метров. Благодаря новым площадкам появится возможность расселить жителей 278 домов в новостройки.

С начала 2019 года по программе реновации ввели в эксплуатацию 10 домов. Пять из них появилось на северо-востоке города, два – на западе, по одному дому – на севере, юге и в центре столицы.

