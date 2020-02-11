Сервис оплаты электроэнергии запустят в социальных сетях

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Мосэнергосбыт предоставит пользователям возможность оплаты электроэнергии в социальных сетях "ВКонтакте" и Facebook. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"До конца месяца мы планируем запустить сервис по оплате электроэнергии без комиссии в соцсетях "ВКонтакте" и Facebook", – заявил начальник службы корпоративных коммуникаций организации Вадим Надточиев.

По словам специалиста, сервис находится на стадии тестирования. В частности, прорабатываются вопросы безопасности и возможность пользоваться системой без регистрации и СМС.

Ранее сообщалось, что значительной популярностью среди москвичей пользуется единая система, в которой можно оплатить ряд городских услуг с транспортной карты "Тройка". По словам мэра Москвы Сергея Собянина, горожане более 720 тысяч раз в 2019 году платили за посещение музеев, галерей, покупали билеты на экспресс или на катки.

