Названы признаки опасных интернет-магазинов

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Роспотребнадзор перечислил главные признаки потенциально опасных интернет-магазинов. Пользователей в первую очередь должна насторожить очень низкая цена, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Как отметили специалисты Роспотребнадзора, "если вы нашли объявление или магазин, предлагающий товары по ценам существенно ниже рыночных, имейте в виду, что мошенники часто используют данный прием для привлечения жертв".

В ведомстве рекомендовали с осторожностью относиться к требованиям внести предоплату. В числе признаков потенциальных интернет-мошенников также назвали невозможность курьерской доставки и самовывоза, отсутствие контактных данных и информации о продавце. К тревожным для покупателей сигналов сотрудники Роспотребнадзора отнесли отсутствие у интернет-магазина "истории", неточности в описании товаров и излишнюю настойчивость менеджеров.

Как подчеркнули в ведомстве, если интернет-магазин подпадает хотя бы под один из перечисленных признаков, это является поводом "задуматься о целесообразности" покупки. При наличии двух или более признаков эксперты посоветовали и вовсе отказаться от услуг такого продавца.

Ранее Роскачество назвало пять правил безопасного онлайн-шопинга. В частности, отметили специалисты ведомства, товары лучше оплачивать после доставки. Следует также завести виртуальную или дополнительную банковскую карту и переводить на нее ровно столько денег, сколько нужно для оплаты конкретной покупки. Можно также положить деньги на покупку в электронный кошелек, пояснили в Роскачестве.

Как выяснили авторы исследования "Тренды развития интернет-торговли в Москве", жители столицы все чаще пользуются услугами онлайн-магазинов. Покупки в Сети совершают 8,7 миллиона москвичей, причем каждый второй из них пользуется услугами интернет-магазинов каждый месяц, передает портал мэра и правительства Москвы.

Согласно результатам исследования, активными интернет-покупателями являются горожане почти всех возрастных групп – от 18 лет до 60+. При этом 67% участников опроса пояснили, что онлайн-шопинг экономит время, а 45% – деньги. 40% респондентов отметили широкий ассортимент интернет-магазинов. Еще 2% горожан рассказали, что не могут посещать обычные магазины и ТЦ по состоянию здоровья или хотят избежать большого скопления людей.

По словам экспертов, популярность онлайн-покупок растет еще и потому, что интернет открывает доступ почти к любым категориям товаров и магазинам по всему миру. Как показал опрос, наряду с бытовой техникой, электроникой и одеждой, москвичи приобретают в интернете товары ежедневного спроса: продукты питания, напитки и товары для животных. Прежде эти товары покупали в основном в обычных магазинах.

При этом 63% опрошенных отметили, что у них не возникало проблем при покупках в интернет-магазинах. По их словам, чаще всего трудности связаны с нарушениями условий и сроков доставки.