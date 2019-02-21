Роскачество назвало пять правил безопасного онлайн-шопинга

В Роскачестве разработали рекомендации для безопасного онлайн-шопинга. Как сообщает пресс-служба ведомства, с развитием интернет-торговли покупатели все больше рискуют стать жертвами злоумышленников, которые могут похитить данные их банковских карт.
Товары лучше оплачивать после доставки. Следует также завести виртуальную или дополнительную банковскую карту и переводить на нее ровно столько денег, сколько нужно для оплаты конкретной покупки. Можно также положить деньги на покупку в электронный кошелек.
Оплата товаров в интернете основной картой опасна. Для покупки нужно ввести все ее реквизиты, а эта информация может оказаться полезной для мошенников.
Адрес сайта до момента оплаты товара необходимо внимательно проверить. Покупателей иногда заманивают на сайты-двойники, названия которых от оригиналов отличаются, например, только одной буквой, а дизайн их полностью скопирован.
Перед вводом персональных и платежных данных надо убедиться, защищенный ли это ресурс, обратить внимание на защитный протокол, по которому устанавливается соединение. В самом начале адресной строки в браузере должны быть буквы https:// и после них название ресурса, к которому идет подключение. Лучше вовремя обновлять браузер. Делать онлайн-покупки лучше из дома или на работе – там, где доступ к сети wi-fi зашифрован.
Сбербанк прогнозирует появление нового вида банковского мошенничества. Потенциальным жертвам будет звонить робот, подделывающий любые голоса. Сбербанк уже разработал меры противодействия таким преступлениям, но этой системой должны вооружиться все банки.
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