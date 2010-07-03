Эксперт оценил сообщения об утечке данных клиентов банков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Руководитель агентства кибербезопасности Евгений Лифшиц прокомментировал Москве 24 сообщения СМИ об утечке данных клиентов трех российских банков. По словам эксперта, если информация подтвердится, то любая утечка грозит тем, что человек можете оказаться в "зоне видимости злоумышленников".

"В первую очередь этим должен заниматься банк, но если вы обнаружили подобную утечку, то нужно обратиться в вашу финансово-кредитную организацию, в Роскомнадзор, который должен регулировать соблюдение закона о персональных данных. Вы можете направить соответствующие письма. Но вопрос в том, как этих утечек избежать в дальнейшем", – сказал он.

Лифшиц подчеркнул, что, по всей видимости, необходимо работать с законодательством. В том числе нужно "кардинально пересматривать ответственность за утечку персональных данных".

"Если будет хоть одно громкое дело с штрафами, то компания, которая владеет и обрабатывает эти данные, будет больше думать о безопасности и понимать, что для них это серьезная ответственность, вплоть до потери бизнеса", – отмечает эксперт.





Евгений Лифшиц руководитель агентства кибербезопасности Вы должны быть хозяином своих персональных данных. Не только давать разрешение на их хранение и обработку, но и регулировать, на какую обработку персональных данных дается разрешение, как и когда.

Ранее СМИ сообщили, что данные клиентов Альфа-банка, ОТП Банка и Хоум Кредит Банка оказались в открытом доступе. Утечка затронула интересы около 900 тысяч россиян. Речь идет об именах, телефонах и паспортных данных.

В первой базе данных из 24,4 тысячи человек, которую обнаружили журналисты, фигурируют жители Северо-Западного федерального округа. При этом в ней содержатся сведения о примерно 500 сотрудниках МВД и 40 работниках ФСБ. Вторая база от 2013 года содержит информацию о 800 тысячах граждан по всей стране.

При этом в Хоум Кредит Банке опровергли сообщения об утечке базы данных их клиентов. Представители финансовой организации сообщили о планируемой проверке "по факту наличия в сети некорректной информации".

В ОТП Банке также не подтвердили информацию СМИ, указав, что все данные клиентов находятся в сохранности. В банке добавили, что по ситуации проводится проверка и предприняты дополнительные меры безопасности.

В свою очередь, в Альфа-банке заявили, что организация проверяет достоверность и актуальность сведений, содержащихся в опубликованных в интернете персональных данных физических лиц, которые могут быть их клиентами.