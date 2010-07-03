СМИ сообщили об утечке данных 900 тысяч россиян

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Данные клиентов Альфа-банка, ОТП Банка и ХКФ Банка оказались в открытом доступе, две утечки затронули интересы около 900 тысяч россиян.

Как сообщает газета "Коммерсант", утечки произошли в конце мая. Указанные данные собирались несколько лет назад, но существенная часть информации до сих пор актуальна. Речь идет об именах, телефонах и паспортных данных.

В первой базе данных из 24,4 тысячи человек, которую обнаружило издание, фигурируют жители Северо-Западного федерального округа. При этом в ней содержатся сведения о примерно 500 сотрудниках МВД и 40 работниках ФСБ.

Вторая база от 2013 года содержит информацию о 800 тысячах граждан по всей стране. В двух банках газете заявили, что проведут проверку. Еще в одном утечки не зафиксировали.

В конце мая депутат Госдумы Петр Толстой рассказал о создании рабочей группы по защите персональных данных. Это было сделано в связи с тем, что недавно в открытый доступ попали личные данные миллионов россиян.