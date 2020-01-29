За год пользователи "Тройки" оплатили разные сервисы 720 тысяч раз

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В 2019 году москвичи и гости столицы оплатили различные городские сервисы картой "Тройка" 720 тысяч раз, сообщил Сергей Собянин на своей станице в соцсети "ВКонтакте".

По словам мэра, это в четыре раза больше, чем годом ранее. "Тройка" стала уже не просто проездным. У карты огромные возможности", – подчеркнул глава города.

Он напомнил, что по карте сейчас доступны почти 60 городских сервисов, в том числе посещение больше 40 музеев и галерей, покупка билетов на аэроэкспресс, на канатную дорогу, а также проход на катки.

В этом году транспортные карты "Тройка" планируют сделать персональными. Москвичи смогут контролировать баланс и удаленно блокировать карту. Удобство "Тройки" уже оценили 12,5 миллиона пассажиров. Люди стали почти в два раза реже обращаться в кассы. Билеты у водителей покупают только 4%.

В пресс-службе столичного метро ранее сообщили, что пассажиры подземки до конца года смогут оплачивать проезд с помощью виртуальной версии транспортных карт "Тройка".

На данный момент известно, что в первом полугодии 2020 года стартует тестирование виртуальной версии транспортной карты. Для произведения оплаты пассажирам нужно будет лишь поднести мобильный телефон к считывающему устройству на турникетах, которые принимают бесконтактную оплату. Добавляется, что стоимость проезда, оплаченного при помощи виртуальной карты "Тройка", не будет отличаться от обычной.