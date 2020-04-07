Оплатить счета за электричество можно будет через приложение "Госуслуги Москвы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Оплатить счет за электроэнергию стало возможно в приложении "Госуслуги Москвы", сообщает портал мэра и правительства столицы.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно указать в личном кабинете адрес проживания, номер лицевого счета АО "Мосэнергосбыт" и номер прибора учета электроэнергии. После этого начисление будет отображаться в приложении автоматически на основе ранее переданных показаний. Посмотреть и оплатить счета за электричество можно в разделах каталога услуг "Внесение показаний" и "Мои начисления".

Пока оплата в приложении доступна только с банковской карты и со счета мобильного телефона. Оплату через Apple Pay введут в ближайшее время. Отправлять данные для оплаты счетов за электроэнергию нужно с 15-го по 26-е число каждого месяца.

Приложение "Госуслуги Москвы" позволяет оплачивать коммунальные услуги и автомобильные штрафы, передавать данные о потреблении воды и электроэнергии. Можно подписаться на актуальные уведомления, например на оповещения о формировании ЕПД, начале периода передачи показаний по воде и электричеству. Стала доступна оплата детских кружков, спортивных секций и домов творчества.

Скачать приложение можно в App Store и Google Play. Для авторизации достаточно указать номер мобильного телефона и пароль. При наличии личного кабинета на mos.ru с внесенными и проверенными данными вся информация синхронизируется автоматически.

Для жителей столицы также есть приложение "Моя Москва". Его запустили на базе mos.ru в декабре 2018 года. Благодаря сервису горожане могут обращаться за рядом электронных услуг, например, проверять счета за ЖКХ и подавать данные по приборам учета воды.