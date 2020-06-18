Москвичам рассказали о графике отключения горячей воды

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице составили график сезонного отключения горячей воды. Для того, чтобы его узнать, москвичи могут воспользоваться различными сервисами и приложениями.

Как рассказали в департаменте информационных технологий, ознакомиться со сроками отключения горячей воды можно в приложениях "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва".

Пользователи должны будут ввести адрес дома, а сервис покажет дату и время отключения воды. Кроме того, получить информацию можно в справочной службе.

При звонке по телефону +7 (495) 777-77-77 нужно задать вопрос роботу-оператору , после чего он уточнит адрес жилого дома, передает портал мэра и правительства мэра Москвы.

Московская объединенная энергетическая компания ранее запустила информационный сервис, где также можно могут узнать продолжительность профилактических работ на системах водоснабжения.