Москвичам рассказали о графике отключения горячей воды

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице составили график сезонного отключения горячей воды. Для того, чтобы его узнать, москвичи могут воспользоваться различными сервисами и приложениями.
Как рассказали в департаменте информационных технологий, ознакомиться со сроками отключения горячей воды можно в приложениях "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва".
Пользователи должны будут ввести адрес дома, а сервис покажет дату и время отключения воды. Кроме того, получить информацию можно в справочной службе.
При звонке по телефону +7 (495) 777-77-77 нужно задать вопрос роботу-оператору , после чего он уточнит адрес жилого дома, передает портал мэра и правительства мэра Москвы.
Московская объединенная энергетическая компания ранее запустила информационный сервис, где также можно могут узнать продолжительность профилактических работ на системах водоснабжения.
Где узнать график отключения горячей воды