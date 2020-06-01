МОЭК устраняет технологическое нарушение на теплосети на Варшавском шоссе

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Специалисты Московской объединенной энергетической компании устраняют технологическое нарушение на теплосети, обнаруженное на Варшавском шоссе. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе организации.

В настоящий момент поврежденный участок локализован. Специалисты ведут необходимые работы по устранению технологического нарушения.

"Аварийная бригада на месте, поврежденный участок локализован без отключения горячего водоснабжения у потребителей", – сообщили в пресс-службе МОЭК.

Поврежденный участок зафиксировали по адресу Варшавское шоссе, дом 133. Специалисты обнаружили технологическое нарушение в ходе предварительных гидравлических испытаний.

Ранее стало известно, что в столичных больницах не будут отключать горячую воду. Профилактические работы на теплосетях медучреждений постараются провести без этой процедуры.