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Москва 24

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Происшествия

08:18

Трубу прорвало на севере Москвы

происшествия город

На севере столицы прорвало трубу, передает телеканал Москва 24.

По словам очевидцев, ЧП произошло на улице Большой Марьинской: из трубы вырывается фонтан воды.

"Лежат какие-то трубы временные еще со вчерашнего дня, лежат подножки, чтобы машины могли проехать. И там, где они сходятся в вентиль, там прорвало. Вода холодная. Машину, что рядом стоит, хорошо забрызгало", – рассказала Анастасия Ножикова, ставшая свидетелем случившегося.

7 октября трубу прорвало на 1-ой Брестской улице. Фонтан высотой с трехэтажный дом забил посреди проезжей части. С помощью спецавтомобиля прорыв накрыли.

В середине августа сообщалось о похожем инциденте. Столб воды из-за прорыва трубы появился посреди Раушской набережной. По данным МОЭК, авария случилась во время плановых гидравлических испытаний.

В июне очевидцы сообщали о прорыве трубы в Западном округе столицы. Инцидент произошел около дома № 1 на Чоботовской улице.

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