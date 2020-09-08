В Москве могут сократить сроки планового отключения горячей воды

Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Сроки планового отключения горячей воды со временем могут сократить. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
"В обозримом будущем нельзя отменить отключение горячей воды в столице. Мы применяем новые технологии, которые позволяют нам отключать воду на 10 дней. А ведь еще лет 10 назад этот срок был 21 день", – сказал Бирюков.
Он подчеркнул, что сроки отключения воды зависят в первую очередь от износа коммуникаций. По его словам, в целом износ в год уменьшается на 2–3%. Бирюков отметил, что в дальнейшем сроки будут сокращаться, уточнив, что о полной отмене отключения воды говорить пока преждевременно.
Сезон отключений горячей воды в Москве стартовал с 1 июля, он завершился к 1 сентября. Срок отключений на одном участке не превышает 10 дней. Бирюков рассказывал, что во время работ делается особый акцент на участки, отвечающие за бесперебойное теплоснабжение.
Всего к осенне-зимнему периоду в городе подготовлено более 73 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов. Специалисты Мосгаза завершили профилактический ремонт более двух тысяч километров наружных газопроводов и реконструировали еще 35 километров.
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