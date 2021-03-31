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Заслуженный учитель РФ осудил педагога из Башкирии, нарисовавшую на лбу ребенка двойку

Двойка в лоб. Чем опасно воспитание детей публичным унижением
общество регионы эксклюзив

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, академик РАО Евгений Ямбург в беседе с Москвой 24 прокомментировал ситуацию с преподавателем в Башкирии, которая поставила двойку первокласснице на лбу. По мнению специалиста, таким людям не место в профессии.

Ранее сообщалось, что учительница одной из башкирских школ ручкой нарисовала двойку на лбу ученицы якобы из-за ненадлежащего поведения девочки. Свои воспитательные методы педагогу теперь придется объяснять правоохранителям: она и другие представители школы вызваны в прокуратуру. В ведомстве дадут правовую оценку действиям сотрудников образовательного учреждения.

Это вопиющая форма психологического насилия, развращающая всех детей, которые сидят вокруг, внушающая страх, ужас и отбивающая всякую мотивацию к обучению.
Евгений Ямбург
заслуженный учитель РФ

В свою очередь, детский психолог Наталья Наумова в интервью Москве 24 отметила, что в произошедшей ситуации нужно разбираться.

"Конечно, такой подход к воспитанию детей не имеет права на существование. Это унизительная форма воспитания, которая недопустима", – сказала эксперт.

Вместе с тем, по словам психолога, важно, чтобы родители в таких случаях не оставляли ребенка наедине с проблемой. "Ребенок не на равных с учителем, учитель – авторитет. Ему сражаться с педагогом и добиваться правоты очень сложно. Тут необходимо, чтобы именно взрослые вмешались и оказали поддержку, тогда он поймет, что он не брошенный", – объяснила Наумова.

В противном случае, если ребенок вместо поддержки получает обвинение без разбирательств, в итоге вырастает очень неуверенная в себе личность, которая боится кому-то что-то возразить. Такой человек очень удобный для общества, но неудобный для самого себя: все будет делать в ущерб себе, лишь бы получить одобрение от окружающих. Это очень травматично.
Наталья Наумова
детский психолог

Специалист подчеркнула, что к любым детям, не только к своим, следует относиться уважительно, защищать их и поддерживать. Также Наумова порекомендовала родителям девочки, которой нарисовали на лбу двойку, обратиться к психологу и получить консультацию, чтобы избежать возможных психологических травм.

Ранее сообщалось, что учителя истории одной из школ в Карелии отстранили от работы после жалоб сразу нескольких школьников на побои с его стороны. По словам детского омбудсмена региона Геннадия Сараева, в начале февраля педагог схватил одного из учеников за шею, а через две недели с силой толкнул девочку, отчего та ударилась о парту.

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