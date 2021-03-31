Заслуженный учитель РФ осудил педагога из Башкирии, нарисовавшую на лбу ребенка двойку

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"
Заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, академик РАО Евгений Ямбург в беседе с Москвой 24 прокомментировал ситуацию с преподавателем в Башкирии, которая поставила двойку первокласснице на лбу. По мнению специалиста, таким людям не место в профессии.
Ранее сообщалось, что учительница одной из башкирских школ ручкой нарисовала двойку на лбу ученицы якобы из-за ненадлежащего поведения девочки. Свои воспитательные методы педагогу теперь придется объяснять правоохранителям: она и другие представители школы вызваны в прокуратуру. В ведомстве дадут правовую оценку действиям сотрудников образовательного учреждения.
В свою очередь, детский психолог Наталья Наумова в интервью Москве 24 отметила, что в произошедшей ситуации нужно разбираться.
"Конечно, такой подход к воспитанию детей не имеет права на существование. Это унизительная форма воспитания, которая недопустима", – сказала эксперт.
Вместе с тем, по словам психолога, важно, чтобы родители в таких случаях не оставляли ребенка наедине с проблемой. "Ребенок не на равных с учителем, учитель – авторитет. Ему сражаться с педагогом и добиваться правоты очень сложно. Тут необходимо, чтобы именно взрослые вмешались и оказали поддержку, тогда он поймет, что он не брошенный", – объяснила Наумова.
Специалист подчеркнула, что к любым детям, не только к своим, следует относиться уважительно, защищать их и поддерживать. Также Наумова порекомендовала родителям девочки, которой нарисовали на лбу двойку, обратиться к психологу и получить консультацию, чтобы избежать возможных психологических травм.
Ранее сообщалось, что учителя истории одной из школ в Карелии отстранили от работы после жалоб сразу нескольких школьников на побои с его стороны. По словам детского омбудсмена региона Геннадия Сараева, в начале февраля педагог схватил одного из учеников за шею, а через две недели с силой толкнул девочку, отчего та ударилась о парту.
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