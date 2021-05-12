В Калининграде трехлетний ребенок провел несколько дней в квартире с мертвыми родителями

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Трехлетний ребенок в Калининграде несколько дней жил в квартире с мертвыми родителями. Об этом сообщается на сайте СК РФ по региону.

Уточняется, что тела супругов нашли в квартире одного из домов, который находится на улице Интернациональной.

Следственный отдел по Московскому району Калининграда регионального управления СК начал доследственную проверку. По предварительной информации, семейная пара перестала выходить на связь с вечера 7 мая 2021 года. Их трехлетний ребенок 10 мая смог самостоятельно открыть дверь квартиры и выйти на лестничную площадку, где его и нашли соседи.

По версии следствия, семья была благополучной, на профилактических учетах не состояла. На данный момент мальчик находится в отделении сестринского ухода в больнице под круглосуточным наблюдением медиков, его здоровью ничто не угрожает. Кроме того, решается вопрос о передаче ребенка под опеку бабушке.

Ранее сообщалось, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел совещание, в рамках которого поручил помочь детям, пострадавшим при нападении собак в Мурманской и Оренбургской областях.