Глава СК поручил помочь детям, на которых напали собаки под Мурманском и Оренбургом

Фото: murmansk.sledcom.ru

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел совещание, в рамках которого поручил помочь детям, пострадавшим при нападении собак в Мурманской и Оренбургской областях. Об этом сообщается на сайте СК страны.

Кроме того, глава ведомства поручил изучить, как в российских регионах решаются проблемы по отлову бездомных животных должностными лицами, которые несут ответственность за этот вопрос.

В начале мая 2021 года бездомная собака напала на шестилетнюю девочку из Новотроицка Оренбургской области, после чего у девочки остались телесные повреждения.

В это же время в Мурманске две собаки напали на девочку 2012 года рождения. На теле, лице, руках и ногах ребенка было свыше 100 укусов. По обоим фактам возбуждены уголовные дела.