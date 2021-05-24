На юго-западе Москвы нашли тело младенца в мусорном контейнере

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В мусорном контейнере на юго-западе Москвы обнаружили тело новорожденного мальчика. По данному факту столичная прокуратура организовала проверку, сообщается на сайте ведомства.

"Согласно предварительным данным, у жилого дома на Ленинском проспекте в мусорном контейнере найден труп новорожденного мужского пола", – говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты выясняют обстоятельства и причины произошедшего, будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних и при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее тело двухлетнего ребенка с ожогами обнаружили в поселке Западном Челябинской области.