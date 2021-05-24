В Челябинской области обнаружили тело двухлетнего мальчика с сильными ожогами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Тело двухлетнего ребенка с ожогами обнаружили в поселке Западном Челябинской области. Об этом сообщатся на сайте СК РФ по региону.

"В утреннее время 23 мая текущего года в квартире одного из домов поселка Западного Сосновского района обнаружено тело двухлетнего мальчика с обширными ожогами", – говорится в сообщении.

В настоящий момент следователи ищут причастных к инциденту.

Помимо этого, будет дана уголовно-правовая оценка действиям работников социальных служб и органов опеки. Расследование дела взял на контроль глава следственного управления СК.

Ранее стало известно об обнаружении тела 12-летней девочки в лесу в Нижегородской области. Она не вернулась из школы.