Тело убитой 12-летней школьницы нашли в лесу в Нижегородской области

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Тело 12-летней девочки, которая ранее не вернулась из школы, нашли в лесу Нижегородской области. Информация об этом появилась на сайте СК по Нижегородской области.

"13 мая в поселке Большое Козино Балахнинского района Нижегородской области из школы не вернулась домой 12-летняя девочка. Вечером того же дня тело девочки было обнаружено в лесополосе поселка", – говорится в сообщении.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Следственного комитета и регионального управления МВД. Работа продолжается: правоохранители опрашивают свидетелей и проводят комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

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