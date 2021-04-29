СК возбудил дело против похитителя мальчика в Красноярске

12:00
Фото: krk.sledcom.ru
Против жителя Красноярска, который увел со двора ребенка, а затем насильно удерживал его в заброшенном доме, завели уголовное дело по статье о похищении малолетнего. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
"По предварительной версии следствия, 27 апреля 2021 года злоумышленник обманным путем под предлогом заработка путем расклейки объявлений увел 8-летнего мальчика со двора многоквартирного жилого дома и обманным путем заманил в заброшенный дом, расположенный в центре города, где незаконно удерживал до момента задержания, тем самым лишил ребенка передвижения", – говорится в сообщении.
Задержанным оказался ранее судимый 43-летний мужчина. Он полностью признал вину и теперь ожидает заседания суда об избрании меры пресечения.
По версии следствия, перед похищением злоумышленник на протяжении нескольких недель предлагал школьнику вместе жить. В момент задержания мужчина находился в заброшенном доме вместе с ребенком.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: