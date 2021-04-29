СК возбудил дело против похитителя мальчика в Красноярске

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Против жителя Красноярска, который увел со двора ребенка, а затем насильно удерживал его в заброшенном доме, завели уголовное дело по статье о похищении малолетнего. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

"По предварительной версии следствия, 27 апреля 2021 года злоумышленник обманным путем под предлогом заработка путем расклейки объявлений увел 8-летнего мальчика со двора многоквартирного жилого дома и обманным путем заманил в заброшенный дом, расположенный в центре города, где незаконно удерживал до момента задержания, тем самым лишил ребенка передвижения", – говорится в сообщении.

Задержанным оказался ранее судимый 43-летний мужчина. Он полностью признал вину и теперь ожидает заседания суда об избрании меры пресечения.

По версии следствия, перед похищением злоумышленник на протяжении нескольких недель предлагал школьнику вместе жить. В момент задержания мужчина находился в заброшенном доме вместе с ребенком.